Demografi Ne Demek? Tdk'ya Göre Demografik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Demografi kelimesi dilimize Fransızca dilinden gelmiş bir sözcüktür. Kelimenin daha eski kökenlerinin Latinceden geldiği söylenmektedir.

Demografi Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre demografi kelimesi nüfus bilimi anlamına gelmektedir. Kelime ayrıca, bir popülasyonda organizmaların sayılarını ve bu sayıların zamanla değişmelerinin incelenmesi bilimine verilen addır. Nüfus bilgisi de demografinin anlamlarından biridir. Demografi, nüfusun yapısına ilişkin, nüfus yapısı ile alakalı anlamlarını da taşımaktadır.

Demografi kelimesinin anlamı, kelime bir cümle içinde kullanıldığında daha rahat anlaşılabilir. Örneğin; Geçen yıl nüfus bilimi ile uğraşanlar, demografik verilere dayanarak köylerden kentlere göçün sebebini bulmaya çalıştılar. Bu cümledeki demografik veriler kelime grubu nüfus bilgileri anlamına gelmektedir.

TDK'ya Göre Demografik Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK'ya göre demografik kelimesi nüfus bilimsel olarak açıklanmıştır. Demografik, nüfus bilgisi ile ilgili demektir.