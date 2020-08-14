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14.08.2020 - 16:42 | | DHA

Denizde 1. Dünya Savaşı'ndan kalan top mermisi bulundu

Zonguldak'ta, denizde 1. Dünya Savaşı’ndan kalma top mermisi bulundu. Top mermisi imha edilmek üzere denizden alındı.

Denizde 1. Dünya Savaşı'ndan kalan top mermisi bulundu

Zonguldak Kent merkezindeki limanda dalgakıranların bulunduğu alanda serinlemek için denize girenler, farklı bir cisim fark etti. İhbar üzerine bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Sualtı Savunma (SAS) ekipleri gönderildi.

Yapılan incelemede deniz dibinde patlamamış zırh delici top mermisi tespit edildi. Kıyıdan yaklaşık 5 metre açıkta, 10 metre derinlikte bulunan mühimmatın, 15 santimetre çapında ve 48 santimetre boyunda olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkarılan mühimmatın boş bir arazide güvenli şekilde patlatılacağı öğrenildi.

Mühimmatın 1. Dünya Savaşı sırasında Zonguldak'ı işgal etmek isteyen ve limana gelen Rus savaş gemilerince bırakıldığı tahmin ediliyor.

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