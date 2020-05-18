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18.05.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

Denizde risk var mı?

Denizde risk var mı?

Virüs nemli ortam seviyor’

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Saadet Karakulak: “Hollanda’nın kanalizasyon suyunda koronavirüs tespit edildi. Arıtma sistemlerimiz tam randımanla çalışıyor mu? Virüsün derin deşarj suları ile denize taşınması mümkün. Deniz ortamında virüsün yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Nemli ortamları seviyor ve plajlarda olma ihtimali yüksek. Yaz aylarını düşünürsek insan sağlığı bakımından tehlike olup olmadığına yönelik araştırmalar acilen başlatılmalıdır.”

‘Riskin düşük olduğu düşünülüyor’

İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülşen Altuğ: “Koronavirüs hastalarla atık sulara ulaşıyor. Denize atıklar yoluyla ulaşan SARS ve MERS gibi koronavirüslerin neden olduğu salgınlardan elde edilen veriler, bu riskin düşük olduğunu düşündürmekte. Kullandığımız dezenfektanlar atık sularla denize ulaştı. Su ve sabuna ulaşılabileceksek dezenfektanı dikkatli kullanmak gerekir.”

Nevşehir'de otomobillerle 'açık hava sineması' etkinliğiNevşehir Belediyesi tarafından yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarına gidemeyen vatandaşlar için açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Bekdik Mahallesi'ndeki tır garajında yapılan etkinliğe araçlarıyla gelen vatandaşlara, alanın girişinde belediye görevlilerince mısır ve gazoz dağıtıldı.
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