Denizde risk var mı?

‘Virüs nemli ortam seviyor’



İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Saadet Karakulak: “Hollanda’nın kanalizasyon suyunda koronavirüs tespit edildi. Arıtma sistemlerimiz tam randımanla çalışıyor mu? Virüsün derin deşarj suları ile denize taşınması mümkün. Deniz ortamında virüsün yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz. Nemli ortamları seviyor ve plajlarda olma ihtimali yüksek. Yaz aylarını düşünürsek insan sağlığı bakımından tehlike olup olmadığına yönelik araştırmalar acilen başlatılmalıdır.”



‘Riskin düşük olduğu düşünülüyor’



İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gülşen Altuğ: “Koronavirüs hastalarla atık sulara ulaşıyor. Denize atıklar yoluyla ulaşan SARS ve MERS gibi koronavirüslerin neden olduğu salgınlardan elde edilen veriler, bu riskin düşük olduğunu düşündürmekte. Kullandığımız dezenfektanlar atık sularla denize ulaştı. Su ve sabuna ulaşılabileceksek dezenfektanı dikkatli kullanmak gerekir.”