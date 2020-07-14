Denizli'de akrep ve yılan paniği! Onlarca kişi hastaneye koştu

Denizli ve ilçelerinde 2020 yılı başından bugüne kadar 174 kişinin akrep sokması, 5 kişinin yılan ısırması nedeniyle hastanelere başvurduğunu belirten Uz. Dr. Berna Öztürk, özellikle sıcaklıkların çok yüksek seyrettiği temmuz ve ağustos aylarının, akrep ve yılanların aktif olduğu dönemler olduğunu ve bu aylarda kontrollü olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Öztürk, "2020 yılına bakıldığında bugüne kadar il merkezi ve ilçe hastanelerimize yılan ve akrep vaka başvurularının, en çok sıcaklığın yükselmeye başladığı mayıs ayında 54 kişiyi akrep, 1 kişiyi yılan ve haziran ayında bu rakam artarak 72 kişiyi akrep, 4 kişi de yılan ısırması sonucu hastaneye başvurduğunu biliyoruz. Önümüzde daha yaz aylarının en sıcak ayları olan temmuz ve ağustos aylarının olduğunu göz önünde bulundurarak vatandaşlarımızı bu konuda uyarmak istiyoruz. Vatandaşlarımız kendilerini korumak için, akrep ve yılan yuvalarından, özellikle kaya, ağaç kovuğu ya da oyuklardan uzak durulmalı, kamp, piknik ya da tarlada çalışma alanlarında dikkatli olmalıdır. Kırsalda ve tatil beldelerinde evi olanlar, akrep ile yılanların girmemesi için kapı ve pencerelerini kapalı tutmalıdır. Arazi yürüyüşlerinde kapalı ayakkabı ya da bot giyilmeli, yerde uyumamaya özen gösterilmelidir. Akrep ve yılan sokması sonrası ortaya çıkan reaksiyon kişiden kişiye ve canlının türlerine göre değişiklik gösterebileceği gibi zehirli yılan ve akrep sokmaları özellikle çocuklar ve 65 yaş üstü yaşlılar için öldürücü etkiye sahip olabilir" diye konuştu.

‘SOKAN CANLININ FOTOĞRAFI ÇEKİLMELİ’

Akrep sokması ve yılan ısırmalarında vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Öztürk, "Akrep ve yılan sokmalarında kişi sakin olmalı, mümkünse sokan canlının fotoğrafı çekilerek, hekim ile paylaşılmalıdır" dedi.