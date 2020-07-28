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28.07.2020 - 15:38 | | AA

Denizli'de çıkan yangında bir ev ve depo hasar gördü

Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan yangında bir ev ve deposu kullanılamaz hale geldi.

Denizli'de çıkan yangında bir ev ve depo hasar gördü

Nikfer Mahallesi Tünekpana mevkisinde Memduh Girenizli'ye (58) ait evin odun deposunda ilk belirlemelere göre elektrik kontağı kaynaklı yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, tek katlı ahşap eve sıçradı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Tavas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ekibinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında ev ve depo kullanılamaz hale geldi.

Yangın başladığı sırada ailenin evde olduğu, komşuların uyarısı üzerine evden çıktıkları öğrenildi.

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