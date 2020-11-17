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17.11.2020 - 17:14 | | AA

Denizli'de doktor belediye başkanından salgına karşı anonslu uyarı!

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşları yaptığı anonslarla ikaz etti.

Denizli'de doktor belediye başkanından salgına karşı anonslu uyarı!

Aynı zamanda doktor olan Şevkan, son günlerde ilçede ve bağlı  mahallelerde salgının artış göstermesi üzerine halka virüse karşı kendilerini  koruma konusunda çağrıda bulundu,  belediye hoparlörlerinden ve zabıta  araçlarından anons yapmaya başladı.

Vatandaşlara sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uymaları  tavsiyesinde bulunan Şevkan, anonsta şunları söyledi:

"Beni başkanınız olarak değil hekim bir kardeşiniz olarak dinleyin  lütfen. Salgın baştan beri söylediğimiz tehlikeli ve korkutucu boyutlara hızla  gelmektedir.  Daha da korkutucu sonuçlar yaşamamak için lütfen bizi can kulağıyla  dinleyin. Hastalık tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde hızla yayılmaktadır.  Hastanelerimiz doludur. Lütfen maskesiz evden dışarı çıkmayın. Komşu gezmelerinde  lütfen maskesiz, aynı oda ve evde bulunmayın. Maske çok önemli."

Daha sonra açıklamalarda bulunan Şevkan, koronavirüsten  korunmanın kendi ellerinde olduğunu ifade etti.

Belirtilen kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Şevkan,  "Halkımızı bu belanın içinden kurtarmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı uyarmak  için sürekli anons yapıyorum. Benim bu taşıdığım kaygıyı vatandaş taşısa evinden  çıkmazdı." diye konuştu.

 

 

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