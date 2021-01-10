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10.01.2021 - 16:09 | | DHA

Denizli'de gölette boğulan 2 arkadaş toprağa verildi

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, içinde 5 kişinin bulunduğu hafif ticari aracın gölete uçması sonucu suda boğularak yaşamını yitiren Yusuf Konar(22) ve Mehmet Erkan(22) gözyaşları içinde toprağa verildi.

Denizli'de gölette boğulan 2 arkadaş toprağa verildi

Acıpayam'da 5 arkadaşın içinde bulunduğu hafif ticari araç, dün gece saat 00.30 sıralarında, Alaattin Baraj Göleti'ne giden toprak yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Hafif ticari araç, gölete uçtu. 5 arkadaştan 3'ü kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başarırken, diğer 2'si suda kayboldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtulan 3 kişi, ambulansla, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Haberi alan mahalle sakinleri ile kazaya karışanların yakınları da olay yerine geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı Arama ekipleri, kayıp 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Ancak karanlık nedeniyle suyun dibinde arama yapılamadı. Sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında ilk olarak hafif ticari araca ulaşıldı. Boş olduğu görülen araç, sudan çıkarıldı. Saat 10.00 sıralarında ise bekar olan, kayıp 2arkadaştan Mehmet Erkan'ın cansız bedeni bulundu. Kayıp Yusuf Konar'ın cansız bedenine ise akşam saatlerinde ulaşıldı. Ekipler tarafından göletten çıkartılan cesetler, otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 ARKADAŞ TOPRAĞA VERİLDİ

Buradaki otopsinin ardından Yusuf Konar ve Mehmet Erkan'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. İki arkadaştan Erkan'ın cenazesi önce Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Erkan'ın öğlen Yeşilyuva Camisi'ne götürülen cenazesi , burada yakınları ve sevenlerinin katılımıyla kılınan namazın ardından Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Konar'ın cenazesi de öğlen Alaattin Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

 

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