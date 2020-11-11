11.11.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara
Deprem komisyonunda koronavirüs depremi
İzmir’deki yıkıcı depremin ardından, depreme karşı alınacak önlemleri araştırmak için kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda Kovid-19 depremi yaşanıyor.
ÖNDER YILMAZ Ankara
İlk toplantısını yapan komisyona AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkan seçilirken, komisyon üyeleri İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ile HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık’ın testlerinin pozitif çıktığı ve bu nedenle toplantıya katılmadıkları öğrenildi. Ancak toplantıya katılan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz’ın akşam saatlerinde sosyal medya aracılığıyla koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması, komisyon üyeleri ve toplantıya katılanlar arasında endişeye yol açtı.
TBMM’de bugüne kadar 50’ye yakın milletvekilinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.