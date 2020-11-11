Deprem komisyonunda koronavirüs depremi

İlk toplantısını yapan komisyona AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu başkan seçilirken, komisyon üyeleri İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu ile HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık’ın testlerinin pozitif çıktığı ve bu nedenle toplantıya katılmadıkları öğrenildi. Ancak toplantıya katılan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz’ın akşam saatlerinde sosyal medya aracılığıyla koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklaması, komisyon üyeleri ve toplantıya katılanlar arasında endişeye yol açtı.

TBMM’de bugüne kadar 50’ye yakın milletvekilinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.