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22.05.2020 - 07:09 |

Deprem mi oldu! 22 Mayıs AFAD son depremler listesi

Türkiye'de zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açsa da bazen maddi hasar ve can kayıplarına da yol açabiliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Türkiye ve çevresinde medydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Son olarak Tunceli'nin Pülümür ilçesinde bir deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

Deprem mi oldu! 22 Mayıs AFAD son depremler listesi

En son nerede deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe yol açtıç Bilindiği üzere Ocak ayı içerisinde meydana gelen Elazığ depremi bölgede birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Peki en son nerede deprem oldu? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

AFAD 22 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu 22 Mayıs AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

15 mahallede giriş ve çıkışlar kapatıldıAntalya'nın Serik ilçesinde, 12 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine Merkez Mahallesindeki 15 sokak karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri sokakların giriş- çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.
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