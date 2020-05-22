Deprem mi oldu! 22 Mayıs AFAD son depremler listesi

En son nerede deprem oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe yol açtıç Bilindiği üzere Ocak ayı içerisinde meydana gelen Elazığ depremi bölgede birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Peki en son nerede deprem oldu? İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

AFAD 22 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ

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