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22.07.2020 - 09:34 |

Deprem mi oldu 22 Temmuz? Son depremler listesi Kandilli ve AFAD

Son depremler nerede oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de meydana gelen son depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? 22 Temmuz son depremler listesine göre hangi bölgede, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte son depremler...

Deprem mi oldu 22 Temmuz? Son depremler listesi Kandilli ve AFAD

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika meydana gelen depremleri listeliyor. Bugün deprem oldu mu? Nerede deprem oldu? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD 22 Temmuz deprem ölçümleri.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ VERİLECEK

Deprem başta olmak üzere afetlerle mücadele çalışmalarına destek amacıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AFAD'da düzenlenen programa, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Deprem başta olmak üzere afetlerle mücadele çalışmalarına destek amacıyla imzalanan protokol ile arama-kurtarma ve diğer alanlarda iş birliği yapılması kararlaştırıldı.

Protokol kapsamındaki eğitimlerle, afet ve acil durumlarda AFAD personeliyle koordinasyon içinde çalışılması, afete daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi, özel harekat ve takviye kuvvet personelinin arama ve kurtarma faaliyetlerinde daha etkin rol alması amaçlanıyor.

Bu çerçevede, Özel Harekat Başkanlığı ve Güvenlik Daire Başkanlığından belirlenen 1628 personele profesyonel arama-kurtarma eğitimi verilerek ülkenin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesi arttırılacak.

İstanbul'da toplu taşıma denetimleri sürüyorstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında sabah sabah saatlerinde toplu taşıma araçları ve ticari taksilerdeki denetimleri sürüyor.
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