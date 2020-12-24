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24.12.2020 - 01:12 |

Son dakika haber! Deprem mi oldu? 24 Aralık nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, AFAD - Kandilli deprem son dakika

Deprem, Türkiye'nin bulunduğu bölgede sık sık meydana geliyor. Şiddetli depremlerle yıl içerisinde de birçok vatandaş hayatını kaybederken deprem, aynı zamanda maddi hasara da yol açıyor. Bu nedenle vatandaşlar, Kandilli Rasathanesi son dakika depremler ve AFAD son depremler listesini araştırıyor. Peki ne zaman, nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?

Son dakika haber! Deprem mi oldu? 24 Aralık nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, AFAD - Kandilli deprem son dakika

Az önce deprem mi oldu? Yaşanan büyük depremlerin ardından deprem kuşağında yer alan Türkiye'de yaşayanlar ise anbean son dakika depremlerini sorguluyor. Uzmanlar da meydana gelebilecek irili ufaklı sarsıntılar için önemli açıklamalarda bulunarak halkı önlem almaları konusunda uyarıyor. İşte, Kandilli - AFAD son depremler 24 Aralık....

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli verilerine göre saat 00:13 sıralarında Akdeniz açılarında ve yerin 14 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından bölgedeki sarsıntılar sürüyor. AFAD ise depremi 3.7 büyüklüğünde açıkladı. Sarsıntının Akdeniz (Muğla-Dalaman) çevresinde olduğunu bildirdi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA DEPREMLER...

AFAD SON DEPREMLER...

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