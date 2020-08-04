Deprem mi oldu? 4 Ağustos 2020 son depremler listesi...

Son dakika deprem haberleri geliyor. Vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu öğrenmek için 'Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte son olan depremler...

MALATYA'DA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge'de saat 21:40'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.