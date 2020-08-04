04.08.2020 - 22:39 |
Deprem mi oldu? 4 Ağustos 2020 son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye'de olan depremleri listeliyor. Bugün deprem mi oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 4 Ağustos'ta meydana gelen son depremler...
Son dakika deprem haberleri geliyor. Vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu öğrenmek için 'Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte son olan depremler...
MALATYA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge'de saat 21:40'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Pütürge'de 4,8 büyüklüğünde depremAfet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 21.40'ta Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 3,9 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.