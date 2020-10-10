10.10.2020 - 17:54 |
Deprem mi oldu? AFAD 10 Ekim son depremler listesi...
TÃ¼rkiye'de zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan Ã¼lkemizde meydana gelen depremler zaman zaman can ve mal kaybÄ±na yol aÃ§arken zaman zaman ise korku ve paniÄŸe yol aÃ§Ä±yor. BugÃ¼n son olarak Ã‡ankÄ±rÄ±'da 3.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana gelirken depremin merkez Ã¼ssÃ¼ Ã‡erkes ilÃ§esi olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Ä°ÅŸte AFAD son depremler listesi...
Deprem mi oldu sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan Ã¼lkemizde zaman zaman depremler yaÅŸanmaya devam ediyor. Son olara Ã‡ankÄ±rÄ±/Ã‡erkes ilÃ§esinde meydana gelen 3.6 ÅŸiddetindeki depremin ardÄ±ndan bÃ¶lgede birÃ§ok artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±. Deprem yerin 6.96 km derinliÄŸinde meydana gelirken 3.6 ÅŸiddetinde depremin merkez Ã¼ssÃ¼ Ã‡erkes ilÃ§esi olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Deprem yerel saatle 14:46'da meydana geldi. Ä°ÅŸte son depremler listesi...
AFAD 10 EKÄ°M SON DEPREMLER LÄ°STESÄ°
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Adana'da silahlÄ± saldÄ±rÄ±Adana'da kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler, pusu kurup, restorandan çÄ±kan Volkan T.'ye tabanca ve pompalÄ± av tüfeÄŸiyle ateÅŸ açtÄ±. SilahlÄ± saldÄ±rÄ±da Volkan T. aÄŸÄ±r, restoranda müzisyen olarak çalÄ±ÅŸan Osman S. hafif ÅŸekilde yaralandÄ±. SaldÄ±rganlar ise olay yerinden kaçtÄ±