Deprem mi oldu? AFAD 10 Ekim son depremler listesi...

Deprem mi oldu sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan Ã¼lkemizde zaman zaman depremler yaÅŸanmaya devam ediyor. Son olara Ã‡ankÄ±rÄ±/Ã‡erkes ilÃ§esinde meydana gelen 3.6 ÅŸiddetindeki depremin ardÄ±ndan bÃ¶lgede birÃ§ok artÃ§Ä± sarsÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±. Deprem yerin 6.96 km derinliÄŸinde meydana gelirken 3.6 ÅŸiddetinde depremin merkez Ã¼ssÃ¼ Ã‡erkes ilÃ§esi olarak aÃ§Ä±klandÄ±. Deprem yerel saatle 14:46'da meydana geldi. Ä°ÅŸte son depremler listesi...

AFAD 10 EKÄ°M SON DEPREMLER LÄ°STESÄ°

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