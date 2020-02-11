Deprem mi oldu? AFAD 11 Şubat son depremler listesi!

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde birçok deprem meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından kısa süreli korku ve panik yaşanabiliyor. Elazığ ve Manisa'da meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşanan sarsıntılar hala devam ediyor. AFAD meydana gelen depremleri anlık olarak listelemeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? İşte depremin meydana geldiği il ve ilçeler! 11 Şubat AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ