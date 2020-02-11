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11.02.2020 - 07:46 |

Deprem mi oldu? AFAD 11 Şubat son depremler listesi!

Türkiye'de meydana gelen son depremler AFAD tarafından listelenmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin merkez üssü ve yerin kaç km derinliğinde meydana geldiğinin yanı sıra depremin meydana geldiği saatlerde AFAD tarafından anlık olarak listelenmeye devam ediyor. Dün gece yarısından itibaren sabaha kadar meydana gelen depremler AFAD tarafından listelendi. Manisa, Elazığ ve Malatya'da birçok deprem meydana geldi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

Deprem mi oldu? AFAD 11 Şubat son depremler listesi!

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde birçok deprem meydana gelmeye devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından kısa süreli korku ve panik yaşanabiliyor. Elazığ ve Manisa'da meydana gelen depremlerin ardından bölgede yaşanan sarsıntılar hala devam ediyor. AFAD meydana gelen depremleri anlık olarak listelemeye devam ediyor. Peki Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? İşte depremin meydana geldiği il ve ilçeler! 11 Şubat AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu AFAD 11 Şubat son depremler listesi

 

11 Şubat 2020 Milliyet'te Gündem11 Şubat 2020 Milliyet'te Gündem
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