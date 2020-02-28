28.02.2020 - 07:48 |
Deprem mi oldu? AFAD 28 Şubat son depremler listesi
Türkiye'den son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Vatandaşlar Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremleri araştırmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Malatya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı haberi bazı öğrencileri sokağa döktü. AFAD veya Kandilli Rasathanesi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. İşte meydana gelen son depremler...
Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listelenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi anlık olarak aktarılmya devam ediyor. Malatya'da dün akşam saatlerinde deprem olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Peki Malatya'da deprem oldu mu, AFAD ve Kandilli Rastahanesi tarafından bir açıklama yapıldı mı? İşte 28 Şubat tarihinde meydana gelen son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu