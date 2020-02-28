MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu? AFAD 28 Şubat son depremler listesi
ABONE OL
28.02.2020 - 07:48 |

Deprem mi oldu? AFAD 28 Şubat son depremler listesi

Türkiye'den son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Vatandaşlar Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremleri araştırmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Malatya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı haberi bazı öğrencileri sokağa döktü. AFAD veya Kandilli Rasathanesi tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. İşte meydana gelen son depremler...

Deprem mi oldu? AFAD 28 Şubat son depremler listesi

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listelenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi anlık olarak aktarılmya devam ediyor. Malatya'da dün akşam saatlerinde deprem olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Peki Malatya'da deprem oldu mu, AFAD ve Kandilli Rastahanesi tarafından bir açıklama yapıldı mı? İşte 28 Şubat tarihinde meydana gelen son depremler listesi...

 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu AFAD 28 Şubat son depremler listesi

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ankara'da kritik zirve! Türkiye'den Rusya'ya net mesaj...

Son dakika | Ankara'da kritik zirve! Türkiye'den Rusya'ya net mesaj...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

SGK o parayı iade ediyor! Zaman aşımı ve hesaplama...

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Otomobil, duraktaki otobüse arkadan çarptı

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Müdavimleri herkes bilsin istemiyor!

Sıradaki Haber