Deprem mi oldu? AFAD 28 Şubat son depremler listesi

Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler listelenmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi anlık olarak aktarılmya devam ediyor. Malatya'da dün akşam saatlerinde deprem olduğu iddiaları ortalığı karıştırdı. Peki Malatya'da deprem oldu mu, AFAD ve Kandilli Rastahanesi tarafından bir açıklama yapıldı mı? İşte 28 Şubat tarihinde meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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