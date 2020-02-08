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08.02.2020 - 11:45 |

Deprem mi oldu? AFAD 8 Şubat son depremler listesi! Manisa, Elazığ Malatya'da peş peşe depremler

Türkiye'de Ocak ayı içerisinde başlayan depremler sürüyor. Manisa'da yaşanan 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede bu süre zarfından sonra birçok deprem meydana gelirken Malatya, Pütürge ve Doğanyol'da depremi şiddetli hisseden bölgeler arasındaydı. AFAD tarafından anlık olarak değişen son depremler listesine göre Manisa, Elazığ ve Malatya'da depremler devam ediyor. İşte yaşanan son depremler listesi...

Deprem mi oldu? AFAD 8 Şubat son depremler listesi! Manisa, Elazığ Malatya'da peş peşe depremler

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya devam ediyor. Ocak ayı içerisinde Manisa ve Elazığ'da yaşanan şiddetli depremlerin ardından bölgede birçok artçı sarsıntı meydana gelmişti. Manisa ve Elazığ depremlerinin üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen bölgede hareketlilik sürüyor. Özellikle Manisa'da sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Elazığ'da yaşanan depremden en fazla etkilenen bir diğer il olan Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde de depremler yaşanmaya devam ediyor. İşte yaşanan son depremler listesi...

8 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu AFAD 8 Şubat son depremler listesi Manisa, Elazığ Malatyada peş peşe depremler

SON DEPREMLER LİSTESİNİ ANLIK OLARAK TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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