Deprem mi oldu? AFAD 8 Şubat son depremler listesi! Manisa, Elazığ Malatya'da peş peşe depremler

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaya devam ediyor. Ocak ayı içerisinde Manisa ve Elazığ'da yaşanan şiddetli depremlerin ardından bölgede birçok artçı sarsıntı meydana gelmişti. Manisa ve Elazığ depremlerinin üzerinden zaman geçmiş olmasına rağmen bölgede hareketlilik sürüyor. Özellikle Manisa'da sabah saatlerinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Elazığ'da yaşanan depremden en fazla etkilenen bir diğer il olan Malatya'nın Pütürge ve Doğanyol ilçelerinde de depremler yaşanmaya devam ediyor. İşte yaşanan son depremler listesi...

8 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

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