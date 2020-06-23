Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli, Rasathanesi 23 Haziran son depremler listesi...

TÃ¼rkiye'de ne zaman kaÃ§ ÅŸiddetinde deprem meydana geldi sorusu vatandaÅŸlar tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rma konusu olmaya devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye ve Ã§evresinde meydana gelen depremler listelenmeye devam ediyor. Aktif fay hatlarÄ± Ã¼zerinde yer alan Ã¼lkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin ÅŸiddetleri ve yerin yÃ¼zeyine yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±m ÅŸiddetini de arttÄ±rabiliyor. 2020 yÄ±lÄ± Ocak ayÄ±ndan itibaren birÃ§ok ilimizde ÅŸiddetli depremler meydana geldi. Peki TÃ¼rkiye'de en son nerede, kaÃ§ ÅŸiddetinde deprem oldu? Ä°ÅŸte TÃ¼rkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

23 HAZÄ°RAN SON DEPREMLER LÄ°STESÄ°

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