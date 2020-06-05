05.06.2020 - 21:31 |
Son dakika... Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 5 Haziran son depremler listesi
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ülkemizde meydana gelen son depremler listelenmeye devam ediyor. Son olarak Malatya'da meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem birçok ilden hissedildi. Peki En son nerede deprem oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Türkiye'de depremler meydana gelmeye devam ediyor. Ocak ayında başlayan deprem dalgası Elazığ ve Manisa'nın yanı sıra İstanbul'da geçtiğimiz yıl içerisinde yaşanmıştı. Türkiye'de meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Son olarak Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.0 büyüklüğünde 21:06'da bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.
Malatya'da meydana helen deprem Diyarbakır, Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. Deprem Türkiye saati ile 21:06'da meydana geldi. Depremin merkez üssü AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından Pütürge olarak açıklandı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ