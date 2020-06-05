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05.06.2020 - 21:31 |

Son dakika... Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 5 Haziran son depremler listesi

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde zaman zaman depremler meydana gelmeye devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ülkemizde meydana gelen son depremler listelenmeye devam ediyor. Son olarak Malatya'da meydana gelen 5.3 şiddetindeki deprem birçok ilden hissedildi. Peki En son nerede deprem oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Son dakika... Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi 5 Haziran son depremler listesi

Türkiye'de depremler meydana gelmeye devam ediyor. Ocak ayında başlayan deprem dalgası Elazığ ve Manisa'nın yanı sıra İstanbul'da geçtiğimiz yıl içerisinde yaşanmıştı. Türkiye'de meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Son olarak Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.0 büyüklüğünde 21:06'da bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km derinliğinde meydana geldi.

Malatya'da meydana helen deprem Diyarbakır, Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi. Deprem Türkiye saati ile 21:06'da meydana geldi. Depremin merkez üssü AFAD, Kandilli Rasathanesi tarafından Pütürge olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika... Deprem mi oldu AFAD, Kandilli Rasathanesi 5 Haziran son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
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