MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 19 Kasım son depremler sorgula AFAD - Kandilli
ABONE OL
19.11.2020 - 09:11 |

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 19 Kasım son depremler sorgula AFAD - Kandilli

En son nerede deprem oldu, bugün deprem oldu mu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol ediyorlar. Peki, 19 Kasım son depremler listesine göre nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 19 Kasım son depremler listesi.

Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 19 Kasım son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? son olarak yaşanan İzmir depreminin ardından Ege Bölgesinde küçük çaplı depremler olmaya devam ediyor. İşte 19 Kasım son depremler listesi.

19 KASIM SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde sabah 07.33'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

 

Ataşehir'de kaza yapan lüks otomobil alev alev yandıAtaşehir'de alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı lüks otomobil, taksi ile çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobil alev alev yandı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Meteoroloji'den 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı

Son dakika haberi: Meteoroloji'den 4 il için yağmur ve kar yağışı uyarısı

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Araba sahiplerini ilgilendiriyor! Yüzde 25 indirim ve...

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

Trump'ın kararı ABD’yi karıştırdı

SMS ve e-Devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır? HES nereden alınır, yöntemler neler?

SMS ve e-Devlet üzerinden HES kodu nasıl alınır? HES nereden alınır, yöntemler neler?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet