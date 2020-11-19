19.11.2020 - 09:11 |
Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 19 Kasım son depremler sorgula AFAD - Kandilli
En son nerede deprem oldu, bugün deprem oldu mu? Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını kontrol ediyorlar. Peki, 19 Kasım son depremler listesine göre nerede deprem oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika depremleri listelemeye devam ediyor. İşte 19 Kasım son depremler listesi.
Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? son olarak yaşanan İzmir depreminin ardından Ege Bölgesinde küçük çaplı depremler olmaya devam ediyor. İşte 19 Kasım son depremler listesi.
19 KASIM SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde sabah 07.33'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
Ataşehir'de kaza yapan lüks otomobil alev alev yandıAtaşehir'de alkollü olduğu belirlenen sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı lüks otomobil, taksi ile çarpıştı. Yaşanan kazanın ardından otomobil alev alev yandı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi.