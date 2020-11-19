Deprem mi oldu, en son nerede deprem oldu? 19 Kasım son depremler sorgula AFAD - Kandilli

Son dakika deprem haberleri... Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? son olarak yaşanan İzmir depreminin ardından Ege Bölgesinde küçük çaplı depremler olmaya devam ediyor. İşte 19 Kasım son depremler listesi.

19 KASIM SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde sabah 07.33'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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