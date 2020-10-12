Deprem mi oldu, en son nerede, kaç şiddetinde? (12 Ekim) Kandilli - AFAD son depremler listesi

Yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri yayınlanmaya devam ediyor. Bu kez sabah saatlerinde Ege Denizi civarında art arda gelen depremle İzmir ve çevresinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre deprem, bugün saat 11.53'de Ege Denizi'nde meydana geldi ve İzmir dahil civar tüm illerde hissedildi. İşte son dakika depremler listesi...



EGE'DE BİR DEPREM DAHA



AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması yapıldı. Açıklamada Ege Denizi'nde saat 11.53'de 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin ise 7.5 km olarak duyuruldu.

















