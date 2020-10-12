12.10.2020 - 17:17 |
Deprem mi oldu, en son nerede, kaç şiddetinde? (12 Ekim) Kandilli - AFAD son depremler listesi
Yurt genelinde ve çevresinde depremler meydana gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Ege Denizi olan ve birçok çevre ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
Yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri yayınlanmaya devam ediyor. Bu kez sabah saatlerinde Ege Denizi civarında art arda gelen depremle İzmir ve çevresinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre deprem, bugün saat 11.53'de Ege Denizi'nde meydana geldi ve İzmir dahil civar tüm illerde hissedildi. İşte son dakika depremler listesi...
EGE'DE BİR DEPREM DAHA
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması yapıldı. Açıklamada Ege Denizi'nde saat 11.53'de 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin ise 7.5 km olarak duyuruldu.