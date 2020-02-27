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27.02.2020 - 00:08 |

Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? (26 Şubat) AFAD - Kandilli son depremler haritası

Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Malatya olan ve Elazığ dahil birçok çevre ilde hissedilen 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...

Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? (26 Şubat) AFAD - Kandilli son depremler haritası

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Malatya'da gece yarısında meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da hissedildi. Depremin ardından bölgede yaşayan birçok vatandaş deprem mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. İşte AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu (26 Şubat) AFAD - Kandilli son depremler haritası

Malatya'da 02:03'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı meydana geldi. 

Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu (26 Şubat) AFAD - Kandilli son depremler haritası

Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu (26 Şubat) AFAD - Kandilli son depremler haritası

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Bakan Akar'dan flaş İdlib açıklamasıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, "Rusya ile görüşmeler devam ediyor, umutluyuz, taraflar çözüm için gayret gösteriyor" dedi. (Rus heyetle görüşmeler ile gili olarak Bakan Akar, "Bir noktaya kadar geldi olaylar. Bugün yarın bunun sonuçları belli olacak. Buna göre tavrımızı ortaya koyacağız" açıklamasını yaptı.
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