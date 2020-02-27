Deprem mi oldu, en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? (26 Şubat) AFAD - Kandilli son depremler haritası

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Malatya'da gece yarısında meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da hissedildi. Depremin ardından bölgede yaşayan birçok vatandaş deprem mi oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Kandilli Rasathanesi meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. İşte AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Malatya'da 02:03'de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı meydana geldi.

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