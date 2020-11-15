15.11.2020 - 12:00 |
Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 15 Kasım son depremler listesi...
İzmir'deki 6.9'luk depremin ardından Ege Denizi'nde artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bugün yine bölgede peş peşe depremler meydana geldi. Vatandaşlar sıklıkla Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? diye aratıyor. İşte İşte 15 Kasım son depremler listesi...
Ege Denizi deyim yerindeyse beşik gibi sallanıyor... Bölgede art arda depremler yaşanıyor. Vatandalar son depremlerden haberdar olmak için Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorusu soruluyor.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Bugün 3'ten büyük 3 deprem meydana geldi. Gece saatlerindeki 4.1'lik Tunceli depremi korku yaratırken son deprem yine Ege Denizi'nde yaşandı.
İsmail Demir EBK-M44 El Bombası Kutusu, TSK'nın envanterine girmeye hazırSAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, milli ve yerli imkanlarla üretilen, 2 saniye içinde silahı bırakmadan, tek elle el bombasını kullanma imkânı veren EBK-M44 El Bombası Kutusu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye hazır hale geldiğini açıkladı.