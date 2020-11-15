Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? İşte 15 Kasım son depremler listesi...

Ege Denizi deyim yerindeyse beşik gibi sallanıyor... Bölgede art arda depremler yaşanıyor. Vatandalar son depremlerden haberdar olmak için Deprem mi oldu? En son nerede ve ne zaman deprem oldu? sorusu soruluyor.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Bugün 3'ten büyük 3 deprem meydana geldi. Gece saatlerindeki 4.1'lik Tunceli depremi korku yaratırken son deprem yine Ege Denizi'nde yaşandı.



