17.06.2020 - 12:28 |
Deprem mi oldu, en son nereden kaç şiddetinde deprem oldu? 17 Haziran AFAD son depremler listesi
Türkiye'de meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açabildiği gibi zaman zaman can ve mal kaybına da yol açabiliyor. Ülkemizde Ocak ayından bu yana başlayan deprem dalgası halen sürüyor. Elazığ'da yaşanan depremin ardından Manisa, Malatya, Van, Bingöl'de birçok deprem meydana geldi. Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Son olarak Şanlurfa'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde birçok deprem meydana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Pazar günü Bingöl'de meydana gelen 5.7 şiddetinde depremin ardından bölgede birçok artçı sarsıntı meydana gelmişti. Bakanların bölgede bulunduğu sırada 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. Yaşanan son depremlerin ardından son olarak Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
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Hırsızlar elektrikçiyi soydu, köpek şaşkınlıkla izlediÜsküdar’da bir elektrik dükkanına giren maskeli hırsızlar malzemeleri tek tek araca yükledi. Hırsızlar elektronik malzemeleri çalarken dükkan içinde köpeğin olayı izlemesi dikkat çekti. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.