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17.06.2020 - 12:28 |

Deprem mi oldu, en son nereden kaç şiddetinde deprem oldu? 17 Haziran AFAD son depremler listesi

Türkiye'de meydana gelen depremler zaman zaman korku ve paniğe yol açabildiği gibi zaman zaman can ve mal kaybına da yol açabiliyor. Ülkemizde Ocak ayından bu yana başlayan deprem dalgası halen sürüyor. Elazığ'da yaşanan depremin ardından Manisa, Malatya, Van, Bingöl'de birçok deprem meydana geldi. Türkiye ve çevresinde yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Son olarak Şanlurfa'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem mi oldu, en son nereden kaç şiddetinde deprem oldu? 17 Haziran AFAD son depremler listesi

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde birçok deprem meydana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Pazar günü Bingöl'de meydana gelen 5.7 şiddetinde depremin ardından bölgede birçok artçı sarsıntı meydana gelmişti. Bakanların bölgede bulunduğu sırada 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. Yaşanan son depremlerin ardından son olarak Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Deprem mi oldu, en son nereden kaç şiddetinde deprem oldu 17 Haziran AFAD son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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