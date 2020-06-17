Deprem mi oldu, en son nereden kaç şiddetinde deprem oldu? 17 Haziran AFAD son depremler listesi

Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde birçok deprem meydana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Pazar günü Bingöl'de meydana gelen 5.7 şiddetinde depremin ardından bölgede birçok artçı sarsıntı meydana gelmişti. Bakanların bölgede bulunduğu sırada 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı. Yaşanan son depremlerin ardından son olarak Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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