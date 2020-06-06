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06.06.2020 - 23:32 |

Deprem mi oldu? Güncel son depremler listesi: AFAD...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi paylaşılıyor. Deprem listesi yayınlayan resmi siteler takip ediliyor. En son nerede ve ne zaman deprem olduğu araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte meydana gelen son dakika depremler...

Deprem mi oldu? Güncel son depremler listesi: AFAD...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştıkları verilerle en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde olduğu ile ilgili bilgiler yer alıyor. Son dakika haberleri arasında deprem haberlerini takip edenler için son depremler listesi haberler yer alıyor. Peki deprem mi oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

Deprem mi oldu Güncel son depremler listesi: AFAD...

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