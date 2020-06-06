Deprem mi oldu? Güncel son depremler listesi: AFAD...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştıkları verilerle en son nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde olduğu ile ilgili bilgiler yer alıyor. Son dakika haberleri arasında deprem haberlerini takip edenler için son depremler listesi haberler yer alıyor. Peki deprem mi oldu?

DEPREM Mİ OLDU?

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