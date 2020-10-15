15.10.2020 - 17:05 |
Deprem mi oldu, nerede deprem oldu 15 Ekim? Son depremler sorgula AFAD - Kandilli
Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar bulundukları bölgede deprem olup olmadığını sorgulamak için internette son depremler listesini sorguluyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 15 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son depremler listesi.
Deprem oldu mu, nerede deprem oldu? 15 Ekim son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. Vatandaşlar deprem listesini internet üzerinden kolaylıkla sorgulayabiliyor.
SON DEPREMLER 15 EKİM 2020
Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre Akdeniz'de saat 01.22'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.8 km.
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Askere gitmek için 61 kilo verdi! İnanılmaz değişim...Kayseri'nin Talas ilçesi Kepez Mahallesinde yaşayan Embiya Kurtul, geçen yıl ekim ayında askere gitmek için sağlık kontrolünden geçti. Kilosu 166 olan Kurtul'a askere gitmesi için 116 kiloya düşmesi gerektiği söylendi. Bunun üzerine Kurtul, kendisine özel diyet uyguladı. İnşaat ve tarım arazilerinde çalışan Kurtul, spor yapıp, yediklerine dikkat ederek 3 ayda 61 kilo verdi. 105 kiloya düşen Kurtul, geçen Şubat ayında askere gidip, 6 aylık vatani görevini tamamlayarak, memleketine döndü.