Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Kandilli - AFAD son depremler 21 Ağustos

Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler Kandilli ve AFAD tarafından listeleniyor. İşte meydana gelen son depremler...

21 AĞUSTOS SON DEPREMLER LİSTESİ

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MARMARA'DA 10 KONUTTAN 7'Sİ DEPREME KARŞI SİGORTALI

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi'nin üzerinden 21 yıl geçerken, bölgede 10 konuttan yaklaşık 7'si depreme karşı sigortalı durumda.

Doğal Afet Sigortalar Kurumu (DASK) verilerine göre, Türkiye'deki 17 milyon 682 bin 80 sigorta yapılabilir konuttan 9 milyon 805 bin 568'inin zorunlu deprem sigortası bulunuyor.

Marmara Bölgesi'nde sigorta yapılabilir konutlarda sigortalılık oranı yüzde 67,60 seviyelerinde. 6 milyon 14 bin 550 sigorta yapılabilir konuttan 4 milyon 64 bin 227'si depreme karşı sigortalanmış durumda.

Bölge genelinde, iller bazında ise en yüksek sigortalılık oranı yüzde 88,30 ile Yalova'da bulunuyor. Yalova genelinde 79 bin 590 konuttan 70 bin 304'ü sigortalı.

Yalova'yı, yüzde 85,50 sigortalılık oranı ile Sakarya izliyor. Sakarya'da 194 bin sigortalanabilir konuttan 165 bin 988'i sigortalanmış durumda.

Yüzde 85,20 ile üçüncü sırada Tekirdağ yer alıyor. Tekirdağ'da 264 bin 840 konuttan 225 bin 585'i sigortalı.