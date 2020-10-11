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11.10.2020 - 15:46 |

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (11 Ekim) Kandilli - AFAD son depremler haritası

Yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri yayınlanmaya devam ediyor. Bu kez sabah saatlerinde Ege Denizi civarında art arda gelen depremle İzmir ve çevresinde hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre deprem, bugün saat 08.41'de Ege Denizi'nde meydana geldi ve İzmir dahil civar tüm illerde hissedildi. İşte son dakika depremler listesi...

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (11 Ekim) Kandilli - AFAD son depremler haritası

Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Ege Denizi olan ve birçok çevre ilde hissedilen bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...

EGE'DE BİR DEPREM DAHA

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden son dakika deprem açıklaması yapıldı. Açıklamada Ege Denizi'nde saat 08.41'de 3.8 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğinin ise 17.6 km olarak duyuruldu.


Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde (11 Ekim) Kandilli - AFAD son depremler haritası





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