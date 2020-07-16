Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (16 Temmuz) AFAD - Kandilli son depremler listesi sorgulama

Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Ege açıkları olan ve İzmir dahil birçok çevre ilde hissedilen 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...



DAKİKA DAKİKA EGE DEPREMİ AYRINTILARI!















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