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16.07.2020 - 21:24 |

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (16 Temmuz) AFAD - Kandilli son depremler listesi sorgulama

Bugün İzmir'de meydana gelen 4.1 şiddetinde deprem meydana gelirken söz konusu deprem Türkiye genelinde de oldukça araştırılmaya başlandı. Son yaşanan depremler sonrası depreme dair aramalarını sıklaştıran vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde şu sıralar son depremler listesini kontrol edip "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorularına cevap arıyor. İşte 16 Temmuz son depremler haritası...

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (16 Temmuz) AFAD - Kandilli son depremler listesi sorgulama

Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Ege açıkları olan ve İzmir dahil birçok çevre ilde hissedilen 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...

DAKİKA DAKİKA EGE DEPREMİ AYRINTILARI!

Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde (16 Temmuz) AFAD - Kandilli son depremler listesi sorgulama





 

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