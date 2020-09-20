20.09.2020 - 23:12 |
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (20 Eylül) AFAD - Kandilli son depremler listesi belli oldu
Deprem haberlerine bir yenisi daha eklendi. Son olarak merkez üssü Niğde olan 5.1 şiddetinde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Peki son depremler nerede meydana geldi? İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...
Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Niğde olan ve birçok çevre ilde hissedilen 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
NİĞDE 5.1 İLE SALLANDI
AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok çevre ilden hissedildi.
Niğde'de 5.1 büyüklüğünde depremAFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, ''Şu ana kadar bize ulaşan can ve mal kaybı yok'' açıklamasında bulundu. AFAD, Niğde'de herhangi bir olumsuzluk olmadığına dair açıklama yaptı. Bor Kaymakamı Mehmet Yavuz, "Bize herhangi bir şey ulaşmadı. Sorup öğrenmeye çalışıyorum" dedi. Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Büyük deprem değil ama kırsal kesimdeki yapılarda bazı hasarlar olabilir." ifadelerini kullandı.