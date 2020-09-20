Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (20 Eylül) AFAD - Kandilli son depremler listesi belli oldu

Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Niğde olan ve birçok çevre ilde hissedilen 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...



NİĞDE 5.1 İLE SALLANDI

AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Niğde'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok çevre ilden hissedildi.