Deprem mi oldu, nerede kaÃ§ ÅŸiddetinde (20 Åžubat son depremler haritasÄ±) - Son dakika: Kandilli ve AFAD aÃ§Ä±kladÄ±

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19.02.2020 - 20:15 |

Deprem mi oldu, nerede kaç ÅŸiddetinde? (20 Åžubat son depremler haritasÄ±) - Son dakika: Kandilli ve AFAD açÄ±kladÄ±

Son dakika haberlerinde deprem haberleri kendine Ã¶nemli bir yer bulmaya devam ediyor. Son olarak merkez Ã¼ssÃ¼ Van'Ä±n Ã‡aldÄ±ran ilÃ§esi olan 3.6 ÅŸiddetinde bir deprem meydana geldiÄŸi bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaÅŸlar 'son depremler' arayÄ±ÅŸÄ±nda bulunmaya baÅŸladÄ±. Peki en son nerede deprem oldu? Peki son depremler nerede meydana geldi? Ä°ÅŸte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±...

Deprem mi oldu, nerede kaç ÅŸiddetinde? (20 Åžubat son depremler haritasÄ±) - Son dakika: Kandilli ve AFAD açÄ±kladÄ±

Kandilli Rasathanesi TÃ¼rkiye ve yakÄ±n Ã§evresinde meydana gelen son depremler haritasÄ±nÄ± yayÄ±nlanmaya devam ediyor. YapÄ±lan son dakika aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re bugÃ¼n merkez Ã¼ssÃ¼ Manisa, Van, ElazÄ±ÄŸ ve Akdeniz olmak Ã¼zere bir Ã§ok ilde deprem meydana geldi. Peki depremler saat kaÃ§ta oldu? Ä°ÅŸte tÃ¼m TÃ¼rkiye'nin merak ettiÄŸi son dakika haberinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±...

VAN 3.6 DEPREMÄ°YLE SARSILDI!

Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika verilerine gÃ¶re; Van'da saat 11.19'da merkez Ã¼ssÃ¼ Ã‡aldÄ±ran olan 3.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliÄŸi 5 kilometre olarak aÃ§Ä±klandÄ±.

ELAZIÄž'DAN BÄ°R DEPREM HABERÄ° DAHA

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere gÃ¶re Manisa'nÄ±n KÄ±rkaÄŸaÃ§ ilÃ§esinde 00.23'te 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Ã§evre illerden hissedildi. Bir dakika sonra 3.1 ÅŸiddetinde artÃ§Ä± bir deprem daha meydana geldi.

MANÄ°SA BÄ°R KEZ DAHA SALLANDIÂ 

Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere gÃ¶re Manisa'nÄ±n KÄ±rkaÄŸaÃ§ ilÃ§esinde 00.23'te 4.2 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem daha meydana geldi. Deprem Ã§evre illerden hissedildi. Bir dakika sonra 3.1 ÅŸiddetinde artÃ§Ä± bir deprem daha meydana geldi.

SON DEPREMLER NERELERDE OLDU? (19 ÅžUBAT Ã‡ARÅžAMBA

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Deprem mi oldu, nerede kaÃ§ ÅŸiddetinde (20 Åžubat son depremler haritasÄ±) - Son dakika: Kandilli ve AFAD aÃ§Ä±kladÄ±

DEPREM NERELERDE OLUÅžUR?

Deprem herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda oluÅŸabilir. Genel olarak depremlerin kabuÄŸu oluÅŸturan levhalarÄ±n sÄ±nÄ±rlarÄ±nda oluÅŸtuÄŸu sÃ¶ylenebilir. DÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinde benzer nitelikte depremlerin tekrarlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlenmiÅŸtir ve bu kesiler hep levha sÄ±nÄ±rlarÄ±dÄ±r. Depremlerin yoÄŸun olarak gÃ¶zlendiÄŸi bÃ¶lgeler yeryÃ¼zÃ¼nde Ã¼Ã§ ana kuÅŸak oluÅŸturur.

1. KuÅŸak (Pasifik Deprem KuÅŸaÄŸÄ±): Åžili'den kuzeye doÄŸru GÃ¼ney Amerika kÄ±yÄ±larÄ±, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batÄ± kÄ±yÄ±larÄ± ve Alaska'nÄ±n gÃ¼neyinden Aleutian AdalarÄ±, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, GÃ¼ney Pasifik AdalarÄ± ve Yeni Zelanda'yÄ± iÃ§ine alan en bÃ¼yÃ¼k deprem kuÅŸaÄŸÄ±dÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremleri %81'i bu kuÅŸak Ã¼zeride gerÃ§ekleÅŸir.

2. KuÅŸak (Alpine): Endonezyadan (Java-Sumatra) baÅŸlayÄ±p Himalayalar ve Akdeniz Ã¼zerinden Atlantik okyanusuna ulaÅŸan kuÅŸaktÄ±r. YeryÃ¼zÃ¼ndeki bÃ¼yÃ¼k depremlerin %17'si bu kuÅŸakta oluÅŸur.

3. KuÅŸak (Atlantik): Bu kuÅŸak Atlantik Okyanusu ortasÄ±nda yer alan levha sÄ±nÄ±rÄ± (Atlantik Okyanus SÄ±rtÄ±) boyunca uzanÄ±r.

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Su içerken baraj gölüne düÅŸtü...Artvinâ€™de su içmek içerken baraj gölüne düÅŸen karaca yüzerek kÄ±yÄ±ya çÄ±karken, bu anlar kameraya yansÄ±dÄ±.
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