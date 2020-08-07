07.08.2020 - 22:32 |
Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? (7 Ağustos) AFAD - Kandilli son depremler listesi açıklandı
Bugün Bitlis'te meydana gelen 4.7 şiddetinde deprem meydana gelirken söz konusu deprem Türkiye genelinde de oldukça araştırılmaya başlandı. Son yaşanan depremler sonrası depreme dair aramalarını sıklaştıran vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nde şu sıralar son depremler listesini kontrol edip "En son nerede ve ne zaman deprem oldu?" sorularına cevap arıyor. İşte 16 Temmuz son depremler haritası...
Kandilli Rasathanesi Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremler haritasının yayınlanmaya devam ediyor. Yapılan son dakika açıklamasına göre bugün merkez üssü Bitlis olan ve birçok çevre ilde hissedilen 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Peki deprem saat kaçta oldu? İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği son dakika haberinin ayrıntıları...
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.