Deprem mi oldu, saat kaçta nerede? (26 Mart) AFAD - Kandilli canlı yayınlıyor: Son depremler haritası!

Etkin fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde son dakika depremleri meydana gelmeye devam ediyor. Depremlerin şiddetleri arttıkça konuyla ilgili olarak aramalar da iyice artıyor. Gün itibariyle son olarak Van'da 4 şiddeti üzerinde meydana gelen depremler sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve çevresinde yaşanan depremleri kayıt altına almaya devam ediyor. İşte 26 Mart Perşembe itibariyle Kandilli Rasathanesi son deprem haritası...



VAN 4.7 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI!



Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son verilere göre; Van'da merkez üssü Başkale ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08.39'da gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER HARİTASI (26 MART)

































