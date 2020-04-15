Deprem mi oldu, saat kaçta nerede oldu? (15 Nisan) AFAD - Kandilli canlı yayında açıklıyor: Son depremler haritası!

Gün itibariyle merkez üssü Akdeniz olan son deprem haberi sonrası vatandaşlar bugün meydana gelen son dakika depremleriyle ilgili aramalara başladı. İşte 15 Nisan Çarşamba günü yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili tüm bilgiler ve tüm Türkiye'nin merak ettiği deprem haberlerinin ayrıntıları...



HATAY'DA KORKUTAN DEPREM HABERİ



AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Hatay'ın Yayladağı'ı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Saat 17.11'de meydana gelen depremin derinliğinin 53.48 km olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıkladı. Derinliği ise 11.47 km olarak bildirildi.

SON DEPREMLER HARİTASI (15 NİSAN)





































