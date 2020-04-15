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15.04.2020 - 18:29 |

Deprem mi oldu, saat kaçta nerede oldu? (15 Nisan) AFAD - Kandilli canlı yayında açıklıyor: Son depremler haritası!

Son dakika haberlerinde deprem haberleri kendine önemli bir yer bulmaya devam ediyor. Son olarak merkez üssü Hatay olan 4.0 büyüklüğünde depremler meydana geldiği bildirildi. Depremi hisseden veya deprem haberlerini okuyan vatandaşlar 'son depremler' arayışında bulunmaya başladı. Peki en son nerede deprem oldu? Peki son depremler nerede meydana geldi? İşte Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika son deprem haberlerinin ayrıntıları...

Deprem mi oldu, saat kaçta nerede oldu? (15 Nisan) AFAD - Kandilli canlı yayında açıklıyor: Son depremler haritası!

Gün itibariyle merkez üssü Akdeniz olan son deprem haberi sonrası vatandaşlar bugün meydana gelen son dakika depremleriyle ilgili aramalara başladı. İşte 15 Nisan Çarşamba günü yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili tüm bilgiler ve tüm Türkiye'nin merak ettiği deprem haberlerinin ayrıntıları...

HATAY'DA KORKUTAN DEPREM HABERİ

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, Hatay'ın Yayladağı'ı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Saat 17.11'de meydana gelen depremin derinliğinin 53.48 km olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıkladı. Derinliği ise 11.47 km olarak bildirildi.

SON DEPREMLER HARİTASI (15 NİSAN)

Deprem mi oldu, saat kaçta nerede oldu (15 Nisan) AFAD - Kandilli canlı yayında açıklıyor: Son depremler haritası
















 

Hafta sonu gazete dağıtımıyla ilgili önemli açıklamalarMilliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağının olmasıyla birlikte gazetelerin dağıtımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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