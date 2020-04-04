Deprem mi oldu, saat kaçta nerede oldu? (3 Nisan Cuma) AFAD - Kandilli canlı yayında açıkladı: Son depremler haritası!

Gün itibariyle merkez üssü Van'ın Saray ilçesi olan son deprem haberi sonrası vatandaşlar bugün meydana gelen son dakika depremleriyle ilgili aramalara başladı. İşte 3 Nisan Cuma günü yurt genelinde meydana gelen son dakika depremleri ile ilgili tüm bilgiler ve tüm Türkiye'nin merak ettiği 4.3 şiddetindeki Van depreminin ayrıntıları...

AKDENİZ'DE KORKUTAN DEPREM



AFAD, Akdeniz'de saat 21.15'te 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 19.77 olarak açıklandı.



VAN 4.3 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SARSILDI!



Kandilli Rasathanesi, saat 12:42'de Van'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 5.0 km olarak açıkladı.

SON DEPREMLER HARİTASI (3 NİSAN)





































