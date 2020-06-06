06.06.2020 - 14:50 |
Deprem mi oldu? Son depremler listesi: AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika haberleri
AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel deprem bilgilerini yayınlamaya devam ediyor. En son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu paylaşan resmi siteler zaman zaman yoğun ilgi görüyor. Milyonlarca vatandaş ise deprem haberleri ile ilgili haberdar olabilmek için deprem mi oldu, son depremler listesi arayışına geçiyor. İşte meydana gelen son dakika depremler...
Son dakika haberleri arasında deprem haberlerini takip edenler için son depremler listesini haberimizde derledik. AFAd ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımlarına göre en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz. İşte zaman zaman büyük merak konusu olan deprem mi oldu sorusunun yanıtı ve son depremler listesi için güncel tablo ve link...
DEPREM Mİ OLDU?