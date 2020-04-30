Deprem mi oldu? Son depremler neler? (30 Nisan)

Son birkaç gündeür depremler sıklaşmış durumda... Bugün özellikle Muğla ve Elazığ'daki depremler büyük panik yarattı. Bu deplremler sonrası bir kez daha son depremler listesi kontrol edlmek istenirken 'Deprem mi oldu?' soruları sıklaştı.

MUĞLA'DA DEPREM

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) gelen son dakika açıklamasına göre; Muğla'da merkez üssü Ula olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.09'da gerçekleşen depremin derinliği 3.4 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın yaptığı açıklamada ise Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyuruldu.

ELAZIĞ'DA DEPREM

Elazığ, Sivrice'de saat 11.45'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği verilere göre, depremin derinliği 12.55 kilometre olarak ölçüldü.