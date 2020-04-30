MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem mi oldu? Son depremler neler? (30 Nisan)
ABONE OL
30.04.2020 - 13:36 |

Deprem mi oldu? Son depremler neler? (30 Nisan)

Elazığ ve Muğla depremle korkuttu. Saat 11.45'te Elazığ 4.2 ile Muğla ise az önce 4.5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem korku yaratırken 'Deprem mi oldu? Son depremler neler?' soruları sorulmaya başlandı.

Deprem mi oldu? Son depremler neler? (30 Nisan)

Son birkaç gündeür depremler sıklaşmış durumda... Bugün özellikle Muğla ve Elazığ'daki depremler büyük panik yarattı. Bu deplremler sonrası bir kez daha son depremler listesi kontrol edlmek istenirken 'Deprem mi oldu?' soruları sıklaştı.

MUĞLA'DA DEPREM

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden (EMSC) gelen son dakika açıklamasına göre; Muğla'da merkez üssü Ula olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 13.09'da gerçekleşen depremin derinliği 3.4 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'ın yaptığı açıklamada ise Muğla'nın Ula ilçesinde saat 13.09'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyuruldu.

ELAZIĞ'DA DEPREM

Elazığ, Sivrice'de saat 11.45'te 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın geçtiği verilere göre, depremin derinliği 12.55 kilometre olarak ölçüldü.

    Bursa'da fuhuş pazarlığı yapan kadına corona virüs cezası kesildiBursa’da, yol kenarında fuhuş pazarlığı yaptığı iddia edilen 1 kadın, gözaltına alındı. Kadın, corona virüs tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 392 lira ceza uygulanarak serbest bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Berlin Kaplanı konusu nedir, oyuncular kimler? Berlin Kaplanı nerede çekildi?

    Berlin Kaplanı konusu nedir, oyuncular kimler? Berlin Kaplanı nerede çekildi?

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Ve belli oldu! Memur, emekli, işçi, asker herkes için geçerli...

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    Corona'yı yenen doktor anlattı: Sol kolum kırılmış gibiydi

    Deprem mi oldu? Son depremler neler? (30 Nisan)

    Deprem mi oldu? Son depremler neler? (30 Nisan)

    Sıradaki Haber