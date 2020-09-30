30.09.2020 - 08:01 |
Deprem mi oldu, Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 30 Eylül)
Türkiye ve çevresinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından listelenmeye devam ediyor. Türkiye'de dün Niğde ve Konya'nın birçok ilçesinde birçok deprem meydana geldi. Meydana gelen depremler çok şiddetli olmasa da korku ve paniğin yaşanmasına neden oldu. AFAD tarafından yapılan son açıklamada Konya/Emirgazi'de 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Deprem 7,05 km derinlikte meydana geldi. TSİ ile deprem 07:19'da meydana geldi. İşte son depremler listesi...
Ülkemizde zaman zaman depremler yaşannmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde irili ufaklı birçok deprem her gün meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Konya/Emirgazi'de 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km deriliğinde meydana gelirken bölgede kısa süreli korku ve panik yaşanmasına neden oldu. Niğde ve Konya çevresinde dün akşam saatlerinden bu yana birçok deprem meydana geldi.
Konya Emirgazi'de meydana gelen 3.8 şiddetindeki depremden hemen dört dakika önce 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremin merkez üssü yine Konya/Emirgazi'ydi. İşte meydana gelen son depremler listesi...
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Sokak ortasında taciz edilen Dilan, karşı koyunca tekme tokat dövüldüİzmir'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanırken, DHA'ya konuşan Dilan Tutka, "Beni öldürmediğine şükrediyorum" dedi.