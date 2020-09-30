Deprem mi oldu, Türkiye'de en son nerede kaç şiddetinde deprem oldu? (AFAD 30 Eylül)

Ülkemizde zaman zaman depremler yaşannmaya devam ediyor. Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde irili ufaklı birçok deprem her gün meydana gelmeye devam ediyor. Son olarak Konya/Emirgazi'de 3.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 7 km deriliğinde meydana gelirken bölgede kısa süreli korku ve panik yaşanmasına neden oldu. Niğde ve Konya çevresinde dün akşam saatlerinden bu yana birçok deprem meydana geldi.

Konya Emirgazi'de meydana gelen 3.8 şiddetindeki depremden hemen dört dakika önce 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Depremin merkez üssü yine Konya/Emirgazi'ydi. İşte meydana gelen son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ



