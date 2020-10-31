Deprem uzmanları ne dedi?

‘1955’teki ile aynı benzerlikte’

Prof. Dr. Okan Tüysüz (İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi): Büyüklüğü nedeniyle çevredeki şehirleri etkilemesi normaldir. Ege bölgesi daima bu tür depremlerin beklendiği bir yer. İstanbul’daki fayı etkilemesi söz konusu değil, kendi başına bir depremdir. 1955 yılında meydana gelen Söke-Balat depremi ile çok benzer özellikleri vardır. Yer olarak da benzerdir.

‘Merkeze uzaklığı şans’

Prof. Dr. Mustafa Erdik (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü eski Müdürü): Deprem, İzmir kent merkezine 65 kilometre mesafede, Ege açıklarında meydana geldi. Büyük bir deprem ve çürük yapılarda hasarlara yol açacaktır. İzmir kent merkezine olan mesafe bir anlamda şans olarak görülmeli. Tsunami, ters deprem dediğimiz sarsıntılarda görülür. İzmir açıklarındaki depremin böyle bir mekanizması olmamasına rağmen, bazı kıyılarda bir metrelik su yükselmesi ortaya çıktı.

‘7’nin üstü deprem oluşmaz’

Prof. Dr. Namık Çağatay (İTÜ Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi): Ege’de irili, ufaklı faylar var. Bu depremde Seferihisar’dan denize de uzanan bir deprem. Bayağı sarsıntı oluşturdu. Ben de Çeşme’deyim. Bütün buradaki faylar aktif faylar. Her aktif fay üzerinde beklediğimiz deprem olacaktır. Deniz tabanında çökme olduğu için üstteki su sütunu harekete geçiyor. Deniz tabanında bir topoğrafya kaymasına neden oluyor. Dolayısıyla Seferihisar Körfezi’nde küçük bir tsunami oluşuyor. Ege’de en fazla 7’lik depremler meydana gelebilir. Daha da üstü oluşamaz.

‘Merkeze azalarak geldi’

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy (Deprem Uzmanı): Ege bölgesinde deprem riskli üç körfez var. Foça-Midilli, Kuşadası ve Bodrum körfezleri dediğimiz bölgelerin ikisinde daha önce deprem yaşanmıştı. Foça depreminin ardından, Bodrum depremi yaşanmıştı. Kuşadası açıklarında meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki deprem kırılması beklenen bir faydı. 50 kilometre fay hattında meydana gelen sarsıntının büyüklüğü 7.5 olsa da İzmir kent merkezine doğru bu şiddet azalarak gelmektedir. Samos ve İkaria adasının arasındaki fay hattı kuzeyden güneye doğru kırılması ile bu deprem meydana geldi. Aynı bölgede 6.5 ve üzeri daha büyük bir deprem olmaz, ancak artçı sarsıntılar olacaktır.

‘Yumuşak zemin hissetti’

Doç. Dr. Beyza Taşkın (İTÜ Deprem Mühendisliği Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı): Seferihisar’a 23.5 kilometre açıkta olmuş bir deprem. Merkez üssü 395 kilometre uzakta olan bir deprem. İstanbul’da yumuşak zeminde bulunan yerler hissedebilir. Çok beklediğimiz bir yer değil. Bu tekil bir depremdir diye değerlendiriyorum.