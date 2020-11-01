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01.11.2020 - 17:29 | | DHA

Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti!

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesinde bir gökdelen inşaatında çalışan işçi 18. kattan düşerek hayatını kaybetti. Çatıdan kopan büyük çelik bloklar yere düştü.

Depremde gökdelen inşaatından düşen işçi hayatını kaybetti!

Mansuroğlu Mahallesi 286. Sokak ile İslam Kerimov Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan gökdelen, yaşanan depremle birlikte acı bir olaya sahne oldu. Avrupa’nın en yüksek yapısal çelik binası olarak lanse edilen gökdelenin 18. katında çalışan inşaat işçisi Melih Dağbaşı düşerek yaşamını yitirdi. Çatıdan kopan çelik parçaları ise araçların üzerine devrildi.

Görgü tanığı iş arkadaşının ifadesine göre Melih Dağbaşı, sepette deprem olduğunu panikle idrak edemeyip kule vincin devrildiğini düşünerek emniyet kemerlerini ve sepetin emniyetlerini açıp binanın kirişlerine atlamaya çalıştığı sırada düşüp hayatını kaybetti.

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