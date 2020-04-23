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23.04.2020 - 18:44 |

Derviş Nedir? TDK'ya Göre Dervişane Ve Dervişlik Ne Demektir?

Derviş, Farsça dil köküne bir sahiptir. Ancak bunun dışında İslam dinini kabul etmiş tüm milletlerin diline girmiştir. Türkiye’de de yaygın bir şekilde kullanılan bu kelime genellikle dini çağrışımlar yapmaktadır. Peki, dervişin kısaca kelime anlamı nedir? Derviş ne demek? Sizler için derviş kelimesinin ve derviş ile bağlantılı dervişane, dervişlik ve dervişçe kelimelerin TDK anlamlarını derledik.

Derviş Nedir? TDK'ya Göre Dervişane Ve Dervişlik Ne Demektir?

Derviş, kelime kökü incelendiğinde ortaya kapı önü manasına gelen der-piş çıkmaktadır. Yapılan bir rivayete göre dilenciler kapı önünde çok sık göründüğü için derviş olarak isimlendirilmiştir. Ancak bunun dışında tarikat üyelerine de derviş unvanı verilmektedir. Derviş, aynı zamanda bir de balık cinsinin adıdır.

Derviş Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

1. Tarikata üye olan ve tarikat kurallarına uygun bir biçimde yaşamayı kabul eden kimse, alperen.
2. Yoksulluğu kabullenen, çile çekmeyi benimsemiş kişi.
3. Alçak gönüllü ve çevresindeki her şeyi hoş görmeye çalışan kimse.
4. Küçük kırlangıç balığı.

Dervişane: Dervişçe, dervişliğe uygun bir biçimde.
Dervişlik: Derviş olma hali.
Dervişçe: Bir dervişe yakışan biçimde hareket etmek, dervişane.

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