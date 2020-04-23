Despot Nedir? TDK'ya Göre Despotizm, Despotik Ve Despotluk Ne Demektir?

Despot Fransızca kökenli bir kelimedir. Türkçede yerleşik olarak kullanılan bu kelimenin TDK'ya göre anlamı ise ‘zorba’ şeklinde yer almaktadır. Bu kelime birçok farklı konu adına amaca uygun şekilde değerlendirilebilmektedir.

Despot Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Despot kelimesinin sözlük anlamına bakıldığında ‘zorba’ karşımıza çıkıyor. Bunun üzerinden farklı kelimeler ile türeyen despot kelimesi sözcüğü, birçok değişik anlam üzerinden ele alınabilmektedir.

Örneğin despotluk despot olma durumu anlamına gelmektedir. Despotizm ise despot olma durumunu benimsemiş ve bunu hayat felsefesi haline getirmiş kişiler olarak dile gelmektedir.

Despotik kelimesi ise sıfat olarak kullanılır ve despotça anlamına gelmektedir. Yani zorbaca yapılan durumlar ve kararlar olarak incelemek mümkün. Aynı zamanda Despot kelimesi özellikle bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yönetmek anlamı da taşımaktadır.