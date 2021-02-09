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09.02.2021 - 20:47 | | DHA

Detaylar belli oldu! 7 ay önce evlenmişler

Son dakika haberine göre, Antalya'nın Serik ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri savrularak dereye yuvarlandı. Kazada 6 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Serike bağlı Sarıabalı Mahallesi Devlet Su İşleri kanal yolunda meydana geldi. Mehmet Ali Em yönetimindeki 07 AOF 750 plakalı otomobil, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 ANJ 366 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle kontrolden çıkan 07 ANJ 366 plakalı otomobil yol kenarındaki dereye yuvarlandı. Kazayı görenler polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok ekipler, kazazedelere müdahale etti. Otomobilde sıkışan sürücü Mehmet Ali Emin durumunu kontrol eden sağlık ekipleri, yaşamını yitirdiğini belirledi.

Derede yan yatan ve yarısı suyun içinde duran otomobildeki 5 kişinin çıkarılması için ise itfaiye ekipleri seferber oldu. 

Detaylar belli oldu 7 ay önce evlenmişler

Kazada yaşamını yitirenlerin yakınları olayı haber alıp, geldi. Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibi de bölgeye yönlendirildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak, kalabalığı olay yerine yaklaştırmamak için yoğun çaba sarf etti. Polis ekipleri basın mensuplarını da olay yerinden uzaklaştırdı.

Detaylar belli oldu 7 ay önce evlenmişler

7 AY ÖNCE EVLENEN GENÇ ÇİFT KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Serik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Harun Can Ateş ve Sevgi Ateş'in geçen yıl ağustos ayında evlendiği öğrenildi. Harun Can Ateş'in oto yıkama işi yaptığı, Sevgi Ateş'in ise Serik Belediyesinde çalıştığı belirtildi. Sevgi Ateş'in hamile olduğu da kaydedildi.

BAŞSAĞLIĞINA GİDERKEN KAZA YAPTILAR

Yapılan inceleme sonucunda kazada yaşamını yitiren diğer 3 kişinin de kimliği belirlendi. Buna göre ölenlerin Şükriye Ateş, Sevda Em ve Gülsüm Em olduğu tespit edildi. Kazada yaşamını yitiren 5 kişinin yakın akraba oldukları ve bir tanıdıklarına başsağlığına gittikleri sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Detaylar belli oldu 7 ay önce evlenmişler

 

 

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandıAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde, elindeki demirin, enerji nakil hattı teline temas ettiği inşaat işçisi İsmail Kendir, akıma kapıldı. İtfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınarak vinçle inşaattan indirilen işçi, hastanede tedaviye alındı.
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