Dev operasyon! 100'ü böyle yakalandı

Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşen operasyonda vatandaşı vicdanen rahatsız eden 100 dilenci yakalandı. Dilencilerden 4'üne cezai işlem uygulandı.

Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda harekete geçen ekipler, özellikle cuma günleri sayıları artış gösteren ve çoğunluğu 8- 10 yaş aralığındaki çocuklar ve kadınlardan oluşan dilencileri yakalayarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.