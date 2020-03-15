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15.03.2020 - 12:02 | | DHA

Devrilen motosikletteki liseli genç yaşamını yitirdi!

Antalya’nın Kaş ilçesinde devrilen motosikletteki lise öğrencisi Can Güzel (17) yaşamını yitirdi.

Devrilen motosikletteki liseli genç yaşamını yitirdi!

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi Güzeller mevkisinde meydana geldi. İ.C. (15) yönetimindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, sürücü İ.C. ile arkasında oturan Can Güzel yola savruldu. Başlarında kask olmayan iki gençten İ.C. kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken Can Güzel ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Can Güzel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İ.C. sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından gözaltına alındı. Can Güzel'in cenazesi ise otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Can Güzel'in Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'ndeki Mustafa Kocakaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olduğu belirtildi. Kemal- Şahzena Güzel çiftinin iki çocuğundan küçüğü olan Can Güzel'in cenazesi, bugün ikindi namazından sonra Kaş'a bağlı ailesinin yaşadığı Palamut Mahallesi'nde toprağa verilecek.

 

 

Umre yolcuları Ankara ve Konya'da karantinaya alındı!Umreden dönen vatandaşlar, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı. Umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ambulanslarla aprona girdi. Sağlık taramasından geçirilen yolcular öğrenci yurtlarına yerleştirildiler. Gelen son dakika bilgilere göre; umreden dönen 10 bin 330 kişi 5 yurtta karantinaya alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya ve Ankara'da yurtlar karantina sürecine uygun hale getirildi" denildi. Öte yandan açıklamada, yurttaki öğrencilerin başka yurtlara nakillerinin sağlandığı belirtildi.
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