Devrilen traktörde anne öldü, kızları yaralandı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Kırıkpınar Mahallesi'nin Kemer yolu mevkisinde meydana geldi. Fatma Kızıloğlu'nun kullandığı 07 AGU 982 plakalı traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada traktör sürücüsü Fatma Kızıloğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, kızları Burcu ve Hanım Kızıloğlu ise yaralandı.
Yaralı kızlar götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Fatma Kızıloğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından morga konuldu.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyorHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gideceklere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, "Normalde yüz bin nüfuslu yerlerde sağlık alt yapısı yetersiz. İyice düşünmelerinde yarar var. Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyor. Evde kalmak tatile gitmekten daha sağlıklı" dedi.