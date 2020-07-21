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21.07.2020 - 13:08 |

DGS 2020 için geri sayım! DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından uygulanacak olan DGS 2020 için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar heyecanla sınav giriş belgelerinin yayımlanmasını bekliyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı?

DGS 2020 için geri sayım! DGS sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2020 için zaman daralıyor. Peki, DGS ne zaman? Sınav giriş yerleri açıklandı mı?

DGS 2020 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı 09 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

9 Ağustos'ta yapılacak olan DGS'nin sonuçları 9 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

9 Ağustos'ta yapılacak olan DGS için sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS üzerinden temin edilecek.

Erzurum'da sokak ortasında kadına şiddet!Erzurum’da, 30'lu yaşlarındaki bir erkeğin, sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını saçlarından tutup, küfrederek darbetmesi, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Çevredekilerin 'polisi arıyoruz' diye tepki gösterdiği kişi, ''ara, sana ne'' deyip, şiddet uygulamaya devam etti.
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