DGS 2020 sınavı ertelendi! DGS yeni tarihi ne zaman, başvuruları ne zaman yapılacak?

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak." dedi. Bu sınavlar arasında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) da yer aldı. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağlayacağı DGS normal şartlarda Temmuz ayında uygulanacaktı. Fakat ülkemizde yaşanan corona virüs salgını nedeniyle tedbir amacıyla sınavlar erteleniyor. Peki DGS 2020 bu yıl ne zaman uygulanacak? DGS yeni sınav tarihi ne zaman?

DGS 2020 YENİ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

DGS 2020 yeni sınav tarihi ÖSYM Başkanı Halis Aygün tarafından açıklandı.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2020 yılında 9 Ağustos günü uygulanacak.

DGS BAŞVURULARINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI? DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS 2020 başvuru işlemleri 13-21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuru işlemlerinde tarih değişikliği olursa haberimizi tekrardan güncelleyeceğiz.