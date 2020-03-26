ÖSYM birçok sınavı corona virüsü nedeniyle erteliyor. Bune bir yenisi bugün eklendi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 25-26 Temmuz tarihine ertelendi. Mayıs ayında başvuruları alınacak olan DGS ise gündem olurken DGS başvuruları ne zaman? DGS sınavı ertelendi mi? sorusu da gündem oldu.

DGS ERTELENDİ Mİ?

ÖSYM'den ve YÖK'ten DGS'nin ertelendiğine dair henüz bir açıklama yapılmış değil. Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS tarihlerinin ertelenmesiyle değişen güncel ÖSYM sınav takviminin kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

DGS BAŞVURU 2020 TARİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri, 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

DGS 2020 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2020 sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS: Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.