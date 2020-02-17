DGS başvurusu ne zaman yapılacak? ÖSYM duyurdu! DGS 2020 sınav - başvuru tarihi...

ÖSYM tarafından her yıl düzenli olarak bir kez uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2020 tarihleri belli oldu. DGS adayları, DGS başvuru tarihleri ve DGS sınav tarihi hakkında bilgi almak istiyor. ÖSYM 2020 sınav takviminde DGS başvuru tarihlerini ve DGS sınav tarihini yayımladı. Peki DGS başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? 2020 DGS sınav tarihi ne zaman?

DGS BAŞVURU 2020 TARİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri, 13 - 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

DGS 2020 SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) 5 Temmuz 2020 tarihinde uygulanacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS 2020 sınav sonuçları 29 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

DGS: Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.