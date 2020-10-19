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19.10.2020 - 11:32 |

DGS ek tercih başvuruları başladı mı? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

DGS tercih sonuçları 7 Ekim'de açıklandı, bu tarihten itibaren herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, ek tercihler için araştırma yapmaya başladı. Peki, ÖSYM'den DGS ek tercihleri hakkında açıklama geldi mi?

DGS ek tercih başvuruları başladı mı? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Dikey Geçiş Sınav sonuçları açıklandı ardından tercihler yapıldı ve binlerce öğrenci 7 Ekim'deki tercih sonuçların ardından bir üniversiteye yerleşti. Fakat tercih yapıp bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar şimdi ek tercihleri bekliyor.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN AÇILACAK?

DGS ek tercih için ÖSYM'den tarih verilmiş değil. Geçen sen ek tercihler, sonuçlardan 26 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 2 Kasım tarihine çevrilmiş durumda...

    Çalışır haldeki otomobilde elinde tabancayla uyuduAdana’da, çalışır haldeki otomobilini sokak girişine park eden ve yan koltuktaki tabancayla uyuyakalan Mustafa K. (20), polisi alarma geçirdi. Çevredekilerin ve polisin çağrısına cevap vermeyen ve uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Mustafa K., polis ekipleri tarafından araç camı kırılarak çıkarılıp, hastaneye götürüldü.
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