DGS ek tercih başvuruları başladı mı? DGS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?

Dikey Geçiş Sınav sonuçları açıklandı ardından tercihler yapıldı ve binlerce öğrenci 7 Ekim'deki tercih sonuçların ardından bir üniversiteye yerleşti. Fakat tercih yapıp bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar şimdi ek tercihleri bekliyor.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN AÇILACAK?

DGS ek tercih için ÖSYM'den tarih verilmiş değil. Geçen sen ek tercihler, sonuçlardan 26 gün sonra alınmaya başlamıştı. Bu nedenle gözler 2 Kasım tarihine çevrilmiş durumda...